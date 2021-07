IGNOFFO: “Catania? Piazza straordinaria ma in campo vanno i calciatori…”

L’ex allenatore dell’Avellino Giovanni Ignoffo commenta il prossimo girone C di Serie C ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Ecco quanto evidenziato da tuttoavellino.it: “Ci sono tante grosse piazze. Poi il nome importante lascia il tempo che trova, nel senso che spesso la squadra ha solo il nome del club blasonato ma poi non è a quei livelli. Piazze come Messina e Taranto avranno sì entusiasmo, ma poi alla fine verranno fuori altri valori. Lo stesso Foggia sarà un punto di domanda… è vero, è tornato Zeman, c’è Pavone, ma bisognerà capire quali uomini si metteranno a disposizione del boemo per fare calcio. Da capire lo stesso Palermo, il Catania, che sono piazze straordinarie, ma che valore della rosa avranno. Per quello dico che il nome del club conta ma poi in campo vanno i calciatori”.

