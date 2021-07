LA SICILIA – Mercato: richieste per i giocatori più in vista, Welbeck al Catanzaro

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Trovato l’accordo con mister Francesco Baldini, l’obiettivo sarà avere al più presto possibile la squadra al completo per affrontare la prossima stagione. Come riporta il quotidiano, adesso il problema sarà trattenere i giocatori più in vista, richiesti da diversi club. Welbeck ha raggiunto l’intesa col Catanzaro, società che – al di là delle smentite del procuratore – vuole anche Calapai ed ha altri calciatori nel mirino. La presenza di Baldini, comunque, sarà una garanzia in più per il gruppo squadra. Si cercano sei elementi di ottima valenza per la C, due per ruolo. Attacco da rafforzare a prescindere se torni Golfo, si cercherà un portiere esperto al di là che firmi Martinez.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***