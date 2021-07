LA SICILIA – Le Mura: “Fiducia e ottimismo, il Catania saprà rialzarsi e potenzieremo la squadra”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Fiducia e ottimismo nelle parole dell’Amministratore Unico del Calcio Catania Nico Le Mura sul futuro rossazzurro: “Se si presentasse qualche grosso imprenditore in grado di fare meglio e con notevoli risorse economiche, ci metteremo subito da parte essendo tifosi più che dirigenti. Noi ci stiamo prodigando per tenere a galla il Catania. Credo che Baldini sarà ancora l’allenatore del Catania, lunedì ci incontreremo e insieme decideremo cosa fare sul piano tecnico. Non promettiamo ritorni immediati in Serie A ma faremo di tutto per potenziare la squadra. L’anno scorso gestivamo una realtà che conoscevamo poco, adesso abbiamo compiuto passi avanti e c’è il tempo per fare meglio. Abbiamo evitato che la nave affondasse, bisogna essere fiduciosi e ottimisti. I rinforzi arriveranno, prima però abbiamo qualche giocatore da sistemare. Vedrete che il Catania saprà rialzarsi”.

