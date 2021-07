MERCATO: il Catania bussa alla porta della Roma per Ciervo, la situazione

Giovanni Ciervo obiettivo di mercato del Catania. Promettente esterno offensivo classe 2002, il ragazzo fa della tecnica, del dribbling e della capacità di saltare l’uomo le sue armi migliori. Può giocare sia a destra che a sinistra, agendo anche da trequartista. Si è distinto nel florido settore giovanile romanista, ricevendo in regalo la gioia della convocazione in Serie A contro la Juventus e venendo aggregato alla prima squadra giallorossa in più occasioni nell’ultima edizione di Europa League.

Il Catania ha sondato il terreno con la dirigenza della Roma per verificare se sussistano i margini per un trasferimento del ragazzo in Sicilia. Anche il Palermo ha avanzato la propria candidatura, muovendosi ancor prima dei rossazzurri. La dirigenza capitolina è chiamata a fare attente valutazioni sul percorso tecnico di un ragazzo che potrebbe anche andare a giocare in prestito in categorie superiori alla C.

Addirittura persino alcune società di A valutano l’ipotesi di puntare su di lui nella prossima stagione. Lo stesso allenatore Josè Mourinho ha richiesto di aggregare Ciervo alla prima squadra nel corso del ritiro. Bisogna, dunque, attendere cosa deciderà di fare la Roma, che lo ritiene un elemento interessante in prospettiva, non a caso avendo sottoscritto con lui un contratto che scadrà a giugno 2024. Il Catania rimane alla finestra.

