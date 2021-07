MERCATO: il Catania ci prova per Lorenzini

Circa 150 presenze in Serie C di cui 127 nel girone C. Parliamo di Filippo Lorenzini, difensore centrale di 26 anni alto 197 centimetri e che, all’occorrenza, può anche ricoprire il ruolo di terzino. Attualmente in forza alla Turris, legato ai corallini fino a giugno 2022, Lorenzini ha ricevuto un sondaggio da parte del Catania. Mister Francesco Baldini lo conosce bene per averlo allenato in D nella stagione 2014/15 al Sestri Levante e, l’anno successivo, alla Lucchese. Il profilo piace al tecnico di Massa ma non è facile convincere la Turris a privarsene, trattandosi di una pedina importante nello scacchiere tattico di Bruno Caneo.

