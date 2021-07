CALCIO SICILIANO – Castagnini (D.S. Palermo): “Anche il Catania lotterà per stare in alto. Noi non abbiamo scuse…”

Palermo pronto a lottare per le posizioni d’alta classifica. Ne è sicuro il Direttore Sportivo Renzo Castagnini, che inserisce anche il Catania tra le squadre candidate a vivere una stagione da protagoniste, intervenendo ai microfoni di mediagol.it: “Crediamo di essere competitivi. Credo che tutte le squadre partiranno per far bene e naturalmente le ambizioni ci sono per tutti. Per quello che si vede, il Catanzaro ha fatto dei movimenti, l’Avellino è sempre l’Avellino, il Catania è il Catania. Le squadre che lotteranno per stare in alto sono sempre quelle cinque-sei. Noi dobbiamo viaggiare per conto nostro, proseguire il lavoro dell’anno scorso. Quest’anno ci siamo organizzati bene sotto l’aspetto degli allenamenti, il presidente ci ha messo a disposizione lo stadio e una club house: abbiamo praticamente il nostro centro sportivo. Non abbiamo scuse, dobbiamo pedalare. I giocatori devono essere concentrati e dare il massimo, sputando sangue. Devono essere consapevoli di giocare nel Palermo”.

