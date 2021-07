MERCATO: il Catania pensa a Scognamillo

C’era anche il difensore Stefano Scognamillo nella difesa del Trapani inizialmente allenato da Francesco Baldini nel 2019, in Serie B. Centrale mancino, Scognamillo giocò quasi tutte le gare da titolare in maglia granata. Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, il suo profilo piace al Direttore Maurizio Pellegrino che già nella passata stagione ci aveva fatto un pensierino. Reduce dall’esperienza al Catanzaro in prestito dall’Alessandria, il giocatore classe 1994 ha fatto ritorno alla base con un contratto in scadenza tra un anno. C’è da battere, tuttavia, la concorrenza agguerrita di Pescara e Reggiana.

