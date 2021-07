MERCATO CATANIA: focus attacco, qualità sugli esterni e riflessioni sull’utilizzo del “falso nueve”

Qualità sugli esterni ed imprevedibilità offensiva. Queste sono le parole d’ordine per l’attacco del Catania 2021/22. Valutazioni in corso sui possibili rinforzi offensivi attesi dal tecnico Baldini, il quale potrebbe riflettere anche sull’utilizzo del “falso nueve” dopo aver sperimentato Dall’Oglio in quel ruolo lo scorso anno. Alla luce delle partenze (Di Piazza, Golfo, Manneh, Volpe e Vrikkis), occorrono innesti sia a livello numerico che qualitativo.

Al momento la batteria d’attaccanti sarebbe composta da Sarao, Piccolo, Russotto, Reginaldo e Gatto, reduce dalla sfortunata parentesi alla Cavese conclusa con la retrocessione della squadra metelliana in Serie D. Alcuni di questi giocatori avrebbero richieste di mercato. Sarao piace al Lecco ma potrebbe rinnovare, mentre Reginaldo sarebbe seguito dalla Juve Stabia di Novellino. Gran parte delle fortune del Catania passano poi dall’inventiva di Russotto e Piccolo, quest’ultimo limitato la scorsa stagione da numerosi guai fisici che ne hanno limitato l’impiego.

In entrata si valutano diversi profili di categoria. Tra questi Abou Diop della Paganese, Emanuele Santaniello dell’Avellino e lo svincolato ex Cesena Simone Russini, quest’ultimi seguiti anche dal Pescara. Il Catania è alla finestra anche per Andrea Magrassi, reduce da un’annata prolifica in prestito al Pontedera (15 reti) e per il quale la Virtus Entella valuta la permanenza.

Nei giorni scorsi erano stati accostati alla formazione etnea anche l’ex Verona e Sicula Leonzio Juanito Gomez e l’ex Piacenza Alessandro De Respinis, ma entrambi hanno già firmato rispettivamente con Legnago e Vis Pesaro. Sul tavolo, inoltre, ci sarebbe l’idea di intavolare una nuova trattativa con il Parma per il ritorno di Ciccio Golfo sempre con la formula del prestito.

