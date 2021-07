MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Ecco come continuano a muoversi le società del girone C di Serie C.

Il Foggia preleva a titolo definitivo dal Parma il portiere Fabrizio Alastra, preferito allo spagnolo Miguel Angel Martinez. Gli attaccanti Alessandro De Respinis e Juanito Gomez, accostati al Catania, si trasferiscono invece rispettivamente alla Vis Pesaro ed al Legnago. Forte interesse del Palermo per il difensore del Bari Marco Perrotta (fonte tuttobari.com). Per rinforzare il centrocampo, la Virtus Francavilla bussa alla porta del Lecce: secondo tuttocalciopuglia.com al club biancazzurro piacciono Sergio Maselli, classe 2001, e Alessandro Avantaggiato (2000), nella scorsa stagione prima al Team Altamura e poi alla Fidelis Andria. Sky Sport riferisce inoltre che il club pugliese è vicino ad accogliere il centrocampista Mario Prezioso.

Il trequartista Carte Said dopo avere lasciato Foggia si appresta a trasferirsi in Svizzera, al Chiasso (fonte tuttomercatoweb.com). Torna a Monopoli il laterale destro Orlando Viteritti, firmerà un biennale (fonte tuttoc.com). Monopolitani che insistono per provare a riportare in biancoverde Cristian Bunino ed Edoardo Soleri. Bunino ha ancora un anno di contratto con il Pescara, Soleri con il Padova.

Secondo quanto riferito da tuttopotenza.com, il Potenza ha messo gli occhi su Nicolas Bubas per rafforzare il reparto avanzato della formazione di Fabio Gallo. I lucani starebbero anche valutando Leonardo Ubaldi, attaccante, e Salvatore Santoro, centrocampista, entrambi classe ’99. In casa Juve Stabia avanza l’ipotesi Reginaldo per rinforzare l’attacco (fonte Gazzetta dello Sport). Dopo una stagione da dieci reti in Serie D con la maglia del Real Agro Aversa, si avvicina il passaggio all’Avellino per l’attaccante Antonio Messina (fonte tuttoavellino.it). La Turris, infine, è al lavoro per ingaggiare il portiere scuola Genoa Giuseppe Agostino (fonte tuttoturris.com).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***