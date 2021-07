MERCATO: Dall’Oglio, quale futuro?

Permane l’incertezza sul futuro di Jacopo Dall’Oglio. Proseguirà l’avventura in rossazzurro fino alla naturale scadenza del contratto (giugno 2022)? Rinnoverà l’accordo? Lascerà il club dopo due anni di militanza? Situazione ancora tutta da verificare per il centrocampista che, intanto, sa di avere incassato la fiducia del mister. Francesco Baldini lo ritiene un elemento importante in vista della prossima stagione, ma le dinamiche di mercato potrebbero cambiare qualsiasi tipo di scenario. Ad oggi Dall’Oglio, che lo scorso anno optò per la riduzione dell’ingaggio pur di restare, non lascia Catania ma si sono registrati vari contatti con altri club. Vedremo cosa succederà più avanti. Chiaramente gli etnei, qualora il ragazzo si trasferisse altrove, dovrebbero reperire sul mercato un sostituto all’altezza.

