EX ROSSAZZURRI: da Catania a Modena, Silvestri segna ancora col Verona ma nella porta sbagliata…

Amichevole di livello a Peschiera per il Modena, sconfitto dall’Hellas Verona ma avendo il merito di uscire a testa alta dal confronto. I canarini hanno ben figurato al cospetto di un avversario con giocatori di caratura superiore. Tommaso Silvestri ha affrontato nuovamente il Verona, dopo averlo sconfitto in Coppa Italia con il Catania per 2-0 nel 2018. Allora Silvestri mise a segno il gol del momentaneo 1-0 al 33′ del primo tempo. Stavolta, invece, ha trovato la via della rete ma nella porta sbagliata: autogol al 6′ della ripresa. Nel tabellino dei marcatori, tra gli altri, spazio anche per l’ex rossazzurro Fabio Scarsella, di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. 3-2 il risultato finale.

