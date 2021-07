MERCATO: Manneh si allontana dal Pordenone

Nelle scorse settimane il Pordenone veniva indicato tra le società interessate ad assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive di Kalifa Manneh. Quest’ultimo si sarebbe ricongiunto con Kevin Biondi, ma le indiscrezioni delle ultime ore non portano l’esterno offensivo gambiano verso Pordenone. Il club neroverde, infatti, sondando il mercato di Lega Pro è riuscito ad ottenere il sì di un altro calciatore di pari ruolo: l’italo-ghanese Davis Mensah, tra l’altro monitorato dal Catania la scorsa estate. Restano in piedi le ipotesi Salernitana e Perugia per Manneh, appena svincolatosi dai rossazzurri. Da non escludere, comunque, un nuovo tentativo del Catania.

