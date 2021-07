CONTRATTI SCADUTI: maggiore possibilità per un nuovo accordo con Welbeck

Tra i contratti scaduti in casa rossazzurra spiccano le situazioni di Mariano Izco, Miguel Angel Martinez, Nana Welbeck e Kalifa Manneh. Mentre nel caso dell’argentino non si esclude l’eventuale proposta per un ruolo in società, relativamente a Manneh difficilmente il Catania riuscirebbe a strappare un nuovo accordo. Qualche possibilità in più, sulla carta, ci sarebbe per Martinez. Lo spagnolo, dal canto suo, ha dedicato parole d’amore al Catania tempo fa e vorrebbe restare. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, ma al momento il suo futuro è più lontano da Catania. Come riportato anche nelle scorse settimane, ci sono invece maggiori speranze per Nana Welbeck, che ha ricevuto una nuova proposta contrattuale.

