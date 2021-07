MERCATO: Negro, passi indietro per il Catania

Per il momento il Catania non accelera sul fronte Stefano Negro. Il difensore di proprietà del Monza, reduce dalla promozione in B con la maglia del Perugia, è un profilo gradito al Direttore Maurizio Pellegrino già dallo scorso anno. Attualmente, però, si è registrata una frenata nella trattativa confermata dal fatto che la società rossazzurra ha effettuato nuovi sondaggi presso altri club negli ultimi giorni. Potrebbero approfittarne Pescara e Viterbese. Attenzione soprattutto ai laziali, che riaccoglierebbero il ragazzo classe 1995 dopo averlo prelevato in prestito nell’annata 2019/20.

