MERCATO: Negro, Catania nuovamente in pole sulla concorrenza

Viterbese e Pescara tra i club principalmente interessati al profilo di Stefano Negro, ma per il centrale difensivo di proprietà del Monza, reduce dall’esperienza in prestito al Perugia, si registra una nuova accelerazione da parte del Catania. La piazza è gradita al difensore classe 1995, che già nella passata stagione era stato tenuto in considerazione dal Direttore dell’Area Sportiva rossazzurra Maurizio Pellegrino, il quale lo ha proposto a mister Francesco Baldini ricevendo il suo benestare. Trattativa in via di definizione, le mani degli etnei su Negro.

