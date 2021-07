SERIE C: girone C, il Covid colpisce anche il Foggia

Terzo club del girone C di Serie C colpito dal Covid. Dopo la decina di casi che hanno interessato il Bari e i tre del Catania (fortunatamente la situazione in casa rossazzurra è sotto controllo), un caso di positività al virus si registra all’interno del gruppo squadra del Foggia, già colpito duramente nei mesi scorsi. Momento particolare in cui ci si interroga su come affrontare e risolvere una volta per tutte un problema che ha avuto gravi ripercussioni nella passata stagione. C’è chi spinge per la vaccinazione collettiva, ma permane divisione ed incertezza sul tema.

