MERCATO: il nome nuovo per la difesa è Perrotta

Catania che continua a sondare il mercato alla ricerca dei giusti tasselli per provare a mettere su una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Il nome nuovo per il reparto arretrato è Marco Perrotta, difensore mancino del Bari. Luigi Silvestri (Avellino) e Stefano Scognamillo (Alessandria) sono altri profili seguiti per innalzare il livello qualitativo della difesa, ma nelle ultime ore avanza l’ipotesi Perrotta, corteggiato anche da Palermo e Reggiana. Il Bari lo ha inserito sul mercato e non avrebbe alcun problema a cederlo, ma servono le giuste condizioni.

