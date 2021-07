CATANIA 2021/22: aggrappati alle idee di Baldini, si punta sul fattore della continuità

Il Catania punta sul fattore della continuità all’alba della stagione 2021/22. Per la prima volta dopo sette anni si parte con la conferma dell’allenatore. A dir la verità il precedente non è molto incoraggiante: nel 2014 il riconfermato Maurizio Pellegrino fu sostituito dopo tre partite di campionato da Beppe Sannino. Al di là della cabala, Francesco Baldini si è detto pronto a ricominciare con rinnovato entusiasmo, riprendendo quel filo che si era interrotto lo scorso 9 maggio con la prematura eliminazione ai play-off per mano del Foggia. Fino a quel momento il Catania aveva ottenuto risultati (cinque vittorie e un pareggio in regular season) e raccolto consensi per la validità del gioco espresso.

Cultura del lavoro, un sistema di gioco (4-3-3) e due parole chiave: spazio e movimento. Mister Baldini intende ripartire da qui per dare nuova linfa a un Catania che si appresta a giocare per il settimo anno di fila in Serie C. Mai nei 75 anni della loro storia i rossazzurri erano rimasti così a lungo in terza serie. «Sarà un Catania privo di nomi ma affamato», ha assicurato il tecnico alla vigilia del ritiro pre-campionato, che si svolgerà nell’abituale location di Torre del Grifo a partire dal 18 luglio. Baldini si attende molto dai suoi giocatori nel tentativo di sopperire attraverso il lavoro di squadra a qualche lacuna tecnica individuale. Silvestri rimane il leader indiscusso della linea arretrata, Maldonado il fulcro del centrocampo e sugli esterni la qualità di Piccolo e Russotto può accendere la luce in fase offensiva.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***