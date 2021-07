MERCATO: Sarao-Lecco, al momento non è una pista calda

Via da Catania solo per un’offerta ritenuta importante per le casse societarie del club. Ad oggi, quindi, Manuel Sarao non si muove dal club rossazzurro. L’attaccante, migliore finalizzatore della squadra etnea nella passata stagione con 8 reti all’attivo, piace comunque a varie società di Serie C. Tra queste il Lecco, che non ha mai nascosto il desiderio di portare in bluceleste la punta. Per lui garantisce il Direttore Sportivo Domenico Fracchiolla, grande estimatore del ragazzo fin dai tempi della militanza tra le file della Virtus Francavilla. Per adesso, comunque, si tratta di una pista fredda. Il Lecco dovrebbe sostenere, infatti, un sacrificio economico di rilievo soddisfacendo sia le richieste del giocatore che quelle del Catania, che ovviamente ha potere contrattuale. Qualora Sarao facesse la risoluzione dell’accordo col Catania, sarebbe più agevole per il Lecco mettere le mani sulla punta classe 1989. Ma i rossazzurri non intendono privarsene a costo zero. Anzi, è ancora in piedi la possibilità di un’estensione del contratto con il sodalizio catanese.

