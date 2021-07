MERCATO: al Catania piace il gioiellino Bove, ma c’è concorrenza dalla B

Nei giorni scorsi è emerso l’interessamento per il talentuoso attaccante Riccardo Ciervo, ma non è l’unico profilo di proprietà della Roma corteggiato dal Catania. Almeno altri 2-3 giocatori del florido vivaio giallorosso piacciono al club dell’Elefante. Tra questi la mezzala Edoardo Bove. Classe 2002, il centrocampista è uno dei prospetti più interessanti sfornati dalle giovanili romaniste. Legato contrattualmente alla Roma fino a giugno 2024, c’è la disponibilità dei capitolini a cederlo in prestito per fargli maturare esperienza. Catania rappresenterebbe per lui una piazza stimolante, ma attenzione alle richieste provenienti dalla Serie B: contatti avviati con Ascoli, Reggina e Pisa, che offrirebbero al ragazzo la possibilità di mettersi in mostra in una categoria superiore rispetto al Catania.

