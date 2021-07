MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

Dopo avere disputato le ultime quattro stagioni in Lega Pro tra le fila della Paganese, l’attaccante classe 1979 Francesco Scarpa decide di mettersi in gioco con i colori grigiorossi dell’Angri. Derby di mercato tra Avellino e Turris (fonte Il Mattino) per l’esperto bomber Luigi Castaldo, che potrebbe svincolarsi dalla Casertana. Il brasiliano ex Catanzaro Jefferson, attualmente svincolato, potrebbe ripartire dal Teramo che cerca un sostituto all’altezza di Pietro Cianci (fonte Il Messaggero).

Quest’ultimo piace sempre al Palermo che considera, come principale alternativa a Cianci, Eric Lanini (fonte Giornale di Sicilia). Rinforzo in difesa in arrivo per il Potenza. Come raccolto da tuttoc.com, il Potenza ingaggerà il difensore centrale Andrea Maestrelli, classe ’98, cresciuto nei settori giovanili di Perugia e Ternana. Il Taranto, secondo quanto riportato da tuttocalciopuglia.com, ha superato la concorrenza e ha trovato l’accordo con il Milan per Sabino Signorile, ala destra classe 2002. Come riportato da abruzzocalciodilettanti.it, Joaquin Domingo Dalmasso, estremo difensore classe 2000, è pronto a vestire la maglia del Foggia. Il Catanzaro ci prova per Vincenzo Plescia (Renate), reduce da un campionato molto positivo alla Vibonese.

