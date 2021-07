CATANIA FEMMINILE – Mister Scuto: “Ci attende un campionato duro”

Ai microfoni di calciofemminileitaliano.it, l’allenatore del Catania Femminile Giuseppe Scuto guarda avanti con fiducia dopo la meritata promozione in Serie C: “Il ricordo di questa stagione sarà sicuramente l’approdo nel calcio femminile di una società professionistica come il Catania, soprattutto per le ragazze che alle spalle hanno avuto un club sempre presente. Questo ha dato tanti stimoli e voglia di andare avanti. Ora ci aspetta la serie C, dove ovviamente vogliamo restare. Campionato sicuramente duro, soprattutto per le squadre del Sud che si dovranno girare mezza Italia. Io rimarrò sulla panchina del Catania come è confermato il gruppo che ha conquistato questa promozione. Ci saranno poi degli innesti, giovani a partire dal 2003 al 2007. La nostra volontà rimane quella di dare spazio alle ragazze e confermarci uno dei gruppi squadra più giovani d’Italia”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***