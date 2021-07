MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

Torna a Foggia il centrocampista Michele Rocca che firma fino al 2023. Due anni di contratto anche per Andrea Saraniti che, dopo avere risolto il contratto con il Palermo, si trasferisce al Taranto. Il Catanzaro cede il centrocampista Samuele Parlati al Monterosi ed è in chiusura per il terzino Enrico Bearzotti (fonte tuttoc.com). Inoltre se per la difesa giallorossa è vicino Fabrizio Poli dell’Entella, per il centrocampo l’obiettivo principale è Salvatore Burrai del Perugia.

L’estremo difensore Pierluigi Frattali prolunga con il Bari fino a giugno 2023. Biancorossi pugliesi, poi, sulle tracce dei terzini Antonio Mazzotta e Dario D’Ambrosio. Il neo promosso ACR Messina pensa al profilo del centrocampista del Perugia Amara Konate (fonte gianlucadimarzio.com) e del difensore Angelo Tartaglia (fonte tuttoc.com). Vibonese tra le società interessate a Giuseppe Sicurella. Il Potenza pensa a Nicolas Bubas per rinforzare l’attacco (fonte tuttopotenza.com).

Il terzino Ciro Panico ha concluso l’esperienza a Potenza rimanendo senza contratto e dovrebbe dire sì al Cosenza (fonte Cosenza Channel). Dopo l’ottima stagione con la maglia del Modena, lo svincolato Guido Davì potrebbe ripartire da Palermo. Palermo che, inoltre, manifesta apprezzamenti per il rossazzurro Jacopo Dall’Oglio. La Virtus Francavilla ci prova per il centrale difensivo dell’Avellino Mirko Miceli (fonte tuttoc.com).

