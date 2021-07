FRACCHIOLLA (D.S. Lecco): “Sarao? Devo chiedere uno sforzo al presidente…”

Non è un mistero che Manuel Sarao piaccia al Lecco. Ne abbiamo parlato a più riprese nei giorni scorsi, la conferma arriva anche dalle parole del Direttore Sportivo del club Domenico Fracchiolla, ai microfoni de La Provincia: “Vediamo cosa si potrà fare. Ha un ingaggio importante. Le motivazioni sono una parte, ma poi ci vuole tutto il resto. Sicuramente qualcosa ci inventeremo. Devo chiedere uno sforzo al presidente, per Sarao. Non so se ci riusciremo”.

