PAROLA AI TIFOSI – La domenica allo stadio: “Catania, sono tempi da coltello tra i denti. La nostra è una storia infinita di C…”

La domenica allo stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord Catania, commenta in questi termini l’iscrizione dei rossazzurri al prossimo campionato di Serie C con una riflessione sulla storia dell’Elefante:

“Grazie al contributo dei tifosi ci siamo iscritti. Non era né scontato e né ovvio.

Adesso, come se niente fosse accaduto, non si leggono nient’altro che critiche, lamentele, appelli, dichiarazioni, post e riflessioni sul fatto che il Catania “deve” fare la squadra per andare subito in serie B, in 2 anni in serie A e magari in 3 in Europa League. Perché la città è una metropoli che deve stare al passo con le grandi città europee ed il calcio non può essere meno”.

“Sinceramente: ma voi la conoscete la storia del Catania? Ve lo ricordiamo noi: quella del Catania è una storia infinita di serie C. Bisceglie, Sora, Tricase, Teramo, Castrovillari, Caserta, Monopoli, Casarano, Potenza, sono squadre che incontriamo da decenni. Abbiamo fatto qualche puntata, brevissima o lunga in serie A, per il resto C e B. Questo siamo. E siamo in grande compagnia, guardate la composizione del girone C della Lega Pro della prossima stagione e vi renderete conto della dimensione e dell’importanza di molte della città coinvolte“.

“Chi è che non vorrebbe stare stabilmente in serie B o A? Nessuno, anche noi vorremmo starci, ma questo diritto di cui parlate non esiste. Si tratta di una conquista, non un diritto. Una conquista buona nei tempi che lo consentiranno. Questi sono tempi da coltello tra i denti, non di rivendicazioni astratte. Oggi dobbiamo lottare per la sopravvivenza“.

