COVID: non solo il Catania, colpito anche il Bari nel girone C

Ci siamo. A distanza di mesi dall’ultimo caso di Covid-19 in casa Catania, rossazzurri nuovamente colpiti essendo emersa la positività di un calciatore e di altri due componenti del Gruppo 1 (Gruppo Squadra), tutti immediatamente posti in isolamento secondo le direttive ministeriali e federali. Per quanto concerne il girone C di Serie C non è l’unico caso. Anche e soprattutto il Bari è costretto a fare i conti con il Covid, salendo il numero di positivi in squadra a ben nove unità. Un vero e proprio focolaio. Il presidente del club biancorosso, intanto, si dice favorevole all’obbligo di vaccinazione nel calcio mentre sempre in Lega Pro la Fermana ha dato il via libera a vaccinare l’intera squadra come forma di controllo e prevenzione della possibile diffusione del virus. E’ la soluzione migliore?

