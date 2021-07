SONDAGGIO CHIUSO: mercato Catania, quali strategie adottare? Ecco cosa pensano i tifosi…

Si avvicina l’inizio ufficiale della stagione 2021/22. La squadra sta per radunarsi a Torre del Grifo ma servono rinforzi adeguati per affrontare il prossimo campionato. Al momento la campagna acquisti del Catania non decolla, il budget per cercare di allestire una squadra competitiva è ridotto. Quale strategia potrà rivelarsi utile? Confermare gran parte dei giocatori della passata stagione? Stravolgere la rosa? Pochi innesti ma funzionali alle esigenze del mister? Interventi in alcuni reparti specifici? Queste le risposte dei tifosi che hanno partecipato al sondaggio proposto nei giorni scorsi da TuttoCalcioCatania.com:

44% Necessari 2-3 innesti per reparto

12% Servono rinforzi specialmente a centrocampo ed in attacco

11% Servono rinforzi specialmente in difesa e centrocampo

10% Servono rinforzi specialmente in difesa e attacco

7% Necessari interventi soprattutto in attacco

6% Rimpiazzerei molti dei giocatori attualmente in organico

5% Necessari interventi soprattutto a centrocampo

4% Confermerei quasi tutti i componenti della rosa

1% Necessari interventi soprattutto nel reparto difensivo

Spiccano alcuni aspetti: in pochi confermerebbero la quasi totalità dell’attuale rosa ed una percentuale altrettanto bassa rimpiazzerebbe molti dei giocatori in organico. Cessioni sì, dunque, ma senza grossi stravolgimenti e con una fetta ampia di votanti sicura della necessità di effettuare 2-3 innesti per reparto. La voce del tifo rossazzurro si è espressa così. Vedremo cosa dirà il mercato nei prossimi giorni…

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***