SONDAGGIO: Ferraù parla di lotta promozione, obiettivo realisticamente possibile?

“L’obiettivo sembra folle ma è quello di fare un campionato da promozione, non possiamo vivacchiare. Siamo in ottima compagnia. Ci sono Bari, Palermo, Avellino, Catanzaro, forse Cosenza. Non abbiamo scelto noi di stare in Serie C, né tantomeno Catania ha qualcosa in più di Palermo e di Bari, ma come loro ha il dovere di stare in Serie B ed A ed è quello a cui dobbiamo puntare”. Parole ambiziose, quelle dell’avv. Giovanni Ferraù in occasione dell’attesa conferenza stampa tenutasi venerdì mattina a Torre del Grifo. Malgrado l’incertezza sul piano societario e le conseguenti difficoltà ad operare in sede di calciomercato, oltre alla concorrenza che si preannuncia agguerrita nel contesto di un campionato ricco di piazze blasonate, il Catania punta in alto. Credi davvero che l’obiettivo sia realisticamente possibile? Esprimi la tua preferenza attraverso il sondaggio proposto da TuttoCalcioCatania.com:

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***