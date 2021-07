TORRE DEL GRIFO: il Catania riparte con alcuni principali fondamentali fissati da Baldini

Superati test e visite mediche, il Catania ha iniziato ufficialmente la sua avventura nella stagione 2021/22. Sostenuti ieri, martedì 20 luglio, i primi allenamenti a Torre del Grifo agli ordini del riconfermato mister Francesco Baldini. Clima di serenità all’interno del gruppo. Qualcuno saluterà Catania nei prossimi giorni, altri giocatori sono in trattativa con il club e raggiungeranno il centro sportivo per aggregarsi ai loro nuovi compagni. Tra questi, il neo acquisto Tommaso Ceccarelli che sarà presente giovedì. Già a disposizione il portiere Andrea Sala che prende il posto dello spagnolo Miguel Angel Martinez, a sua volta passato alla Triestina. Baldini ha chiarito fin da subito alla squadra di attendersi il massimo da ogni singolo giocatore, trasferendo il messaggio fondamentale di rispettare i tifosi sudando la maglia in tutte le occasioni. E ricordando il gesto d’amore del popolo rossazzurro che, per sostenere economicamente il club, ha versato circa 120mila euro. Fondamentale, dunque, ripartire da una mentalità di squadra a cui il tifoso s’identifichi per orgoglio e senso di appartenenza. Principi imprescindibili rimarcati dal tecnico di Massa.

