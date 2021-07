LA SICILIA – Tacopina: “Spal, trattativa quasi conclusa ma il mio cuore batterà sempre per il Catania”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’avvocato italo-americano Joe Tacopina, che si appresta a concludere la trattativa d’acquisto con la SPAL, rilascia alcune dichiarazioni con riferimento al Catania ed ai suoi tifosi: “Mi sarebbe piaciuto tantissimo acquistare il Catania ma purtroppo non ho mai avuto garanzie sulla riduzione del debito come mi era stato garantito. Amo la Sicilia e credo che anche i tifosi lo abbiano compreso. E’ questo il motivo per cui faccio gli auguri al club rossazzurro di tornare presto in alto. Sono pure contento che gli 800mila dollari da me versati siano servati a un club che ha dei sostenitori unici, favolosi che mi hanno commosso. I tifosi del Catania sono veramente grandiosi. Con la Spal la trattativa è ormai quasi conclusa, ma il mio cuore batterà sempre per il Catania”.

