CALCIO IN PROVINCIA – Acireale Calcio: “Signore e signori, il maestro! Lodi è il nostro nuovo numero 10”

“Signore e signori, il maestro! Lodi è il nostro nuovo numero 10”. Così titola l’Acireale Calcio in relazione all’ufficialità della notizia del passaggio di Francesco Lodi al club granata. L’ex centrocampista del Catania, dunque, resta in Serie D ma lascia il FC Messina. Il trasferimento si concretizza a titolo definitivo. “Nato a Napoli il 23 marzo 1984, Francesco Lodi gode di un curriculum pieno di esperienze in Serie A – si legge nella nota emessa dalla società acese – Catania, Genoa, Parma e Udinese, sono solo alcune tra le tante maglie vestite dal centrocampista. Ora è in granata, a disposizione di Mister De Sanzo”.

