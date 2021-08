CALCIO SICILIANO – Dall’Oglio: “Palermo, esordio in campionato bellissima emozione…”

Prima gara di campionato con la maglia del Palermo per Jacopo Dall’Oglio, che esprime brevemente le sue impressioni via social: “Felicissimo e onorato di aver fatto il mio esordio al Barbera con una bella vittoria, davanti ai nostri tifosi, una bellissima emozione”, le parole del centrocampista su Instagram. L’ex Catania ha ben figurato nel match vinto per 2-0 ai danni del Latina, facendo tanto movimento su tutto il fronte offensivo e ricercando la via del gol. Il calciatore milazzese, nei giorni scorsi al centro di un curioso siparietto, proverà a centrare in questa stagione la promozione in Serie B inseguita negli ultimi anni sotto l’Etna.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***