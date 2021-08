SERIE C – Catanzaro: Di Piazza aggregato al ritiro, ritrova Curiale e Welbeck

Da mercoledì 4 agosto l’attaccante ex Catania Matteo Di Piazza si è aggregato al ritiro di Catanzaro in quel di Moccone. Il giocatore non rientra nei piani tecnici della società giallorossa ma, sul mercato in uscita, malgrado qualche richiesta Di Piazza non ha ancora trovato soluzioni valide per ripartire. In questi giorni di lavoro ha ritrovato due ex compagni di squadra avuti a Catania: il centrocampista Nana Welbeck, che fino a pochi mesi fa vestiva la maglia rossazzurra, e la punta Davis Curiale, dalla passata stagione in forza al Catanzaro ma attualmente in cerca di nuova sistemazione.

