CATANIA: aumenta il livello di competitività sugli esterni, Baldini prova più soluzioni

Ritiro pre-campionato caratterizzato dalle note vicende societarie legate al presente e futuro del Catania, ma anche dalla gran mole di lavoro sul campo. I rossazzurri proseguono gli allenamenti a Torre del Grifo affrontando il caldo incredibile di questi giorni. Tutt’altro che facile lavorare in queste condizioni, inoltre i giocatori continuano ad attendere il pagamento degli stipendi di giugno ma dovrebbero esserci importanti novità a giorni su questo tema. Vale la pena sottolineare, comunque, il massimo impegno da parte di tutti, sotto lo sguardo attento di mister Baldini e base fondamentale per lavorare in maniera proficua.

Incuriosisce in particolare l’aumento del livello di competitività in avanti sulle corsie laterali. I nuovi innesti consentono, infatti, al tecnico di Massa di disporre di una batteria di esterni composta da Russotto, Piccolo, Russini e Ceccarelli. Nel tridente di partenza ci sarà spazio dal 1′ solamente per due di loro ma, nel corso della stagione o a gare in corso, tutti avranno il loro minutaggio garantendo più soluzioni in avanti. Fondamentale, però, si rivelerà l’integrità fisica di ciascuno di essi. Soprattutto Piccolo che, lo scorso campionato, ha fatto spesso i conti con l’infermeria e, quest’anno, spera di vedere il campo con molta più frequenza per dimostrare interamente il potenziale di cui dispone.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***