MERCATO: Cataldi non sostituisce Dall’Oglio, attese ancora novità a centrocampo

Mossa di mercato a sorpresa del Catania che indirizza il mirino verso il promettente Riccardo Cataldi, fiuta l’affare dopo che quest’ultimo si svincola d’ufficio dalla Sambenedettese e gli fa firmare un contratto biennale. Operazione a lieto fine per la gioia di mister Francesco Baldini, che lo conosce dai bei tempi dell’Under 17 della Roma. L’acquisto di Cataldi, però, non è da intendersi in sostituzione di Jacopo Dall’Oglio, fresco di risoluzione con il Catania e già a Palermo da martedì. L’ex romanista, infatti, possiede soprattutto caratteristiche da regista. Almeno un altro innesto verrà effettuato per quanto riguarda il settore di centrocampo, una mezzala tecnica ma al tempo stesso fisica e con buone capacità d’inserimento. Più di un’idea per il Direttore Maurizio Pellegrino, alcune delle quali provenienti da club di Serie B.

