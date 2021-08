CATANIA: esordio in campionato, Elefante imbattuto dal 2014

Tenendo conto delle ultime dieci stagioni disputate, i rossazzurri si apprestano ad affrontare il Monopoli forti del dato statistico che li vede imbattuti in una gara valida per il debutto in campionato dal 2014, quando il Lanciano partecipò al pirotecnico 3-3 del “Massimino” pareggiando in extremis. Allora guidava il Catania Pellegrino, attuale Direttore dell’Area Sportiva. L’anno precedente gli etnei riportarono l’ultima (e finora unica) sconfitta in un match d’esordio, a Firenze con Barrientos autore dell’unica marcatura rossazzurra (2-1). Due stagioni addietro, invece, il Catania ottenne l’ultima affermazione rifilando sei gol al malcapitato Avellino.

Complessivamente, dal 2011 in poi, sono quattro le vittorie di marca catanese, tutte in trasferta ad eccezione del 3-1 inflitto alla Juve Stabia in casa. Cinque i pareggi nel lasso di tempo considerato. Si va dal sonnecchiante 0-0 di Catania-Siena (Montella in panchina) allo scoppiettante 2-2 dell’Olimpico di Roma in cui il Catania sfiorò il colpaccio da tre punti, passando per le sopracitate 6 reti in Catania-Lanciano e l’1-1 beffardo tra le mura amiche con il Racing Fondi (Lucarelli al timone), fino ad arrivare al medesimo risultato ottenuto sotto il vulcano (stavolta in rimonta ed in extremis) al cospetto della Paganese sotto la gestione Raffaele.

ULTIMI DIECI ANNI – LE GARE D’ESORDIO IN CAMPIONATO

Serie A 11 Settembre 2011, Catania 0-0 Siena

Serie A 26 Agosto 2012, Roma 2-2 Catania (29′ Marchese, 59′ Osvaldo, 69′ Gomez, 91′ Nico Lopez)

Serie A 26 Agosto 2013, Fiorentina 2-1 Catania (14′ Rossi, 22′ Barrientos, 28′ Pizarro)

Serie B 30 Agosto 2014, Catania 3-3 Virtus Lanciano (23′ Calaiò, 51′ Pinato, 63′ Gatto, 74′ Martinho, 87′ Rosina, 94′ Cerri)

Lega Pro 20 Settembre 2015, Matera 0-1 Catania (14′ Scarsella)

Lega Pro 27 Agosto 2016, Catania 3-1 Juve Stabia (19′ Lisi, 37′ Calil, 52′ Paolucci, 94′ Di Cecco)

Serie C 26 Agosto 2017, Catania 1-1 Racing Fondi (45′ Curiale, 52′ De Sousa)

Serie C 29 Settembre 2018, Rende 1-2 Catania (13′ Manneh, 31′ Awua, 83′ Silvestri)

Serie C 25 Agosto 2019, Avellino 3-6 Catania (23′ Di Piazza, 30′ Lodi, 34′ Albadoro, 50′ Di Piazza, 69′ Welbeck, 72′ Mazzarani, 75′ Bucolo, 77′ Di Paolantonio, 81′ Di Paolantonio)

Serie C 27 Settembre 2020, Catania 1-1 Paganese (14′ Guadagni, 87′ Claiton)

