MERCATO: il Catania fa muro anche per Piccolo?

Detto di Luis Maldonado che il Catania continua a ritenere incedibile, la società rossazzurra potrebbe fare altrettanto con Antonio Piccolo. L’attaccante che il Catania ha prelevato lo scorso anno, vuole riscattarsi con l’auspicio di non incappare in un’altra stagione costellata di infortuni. Ha anche indossato la prima maglia in sede di presentazione delle nuove divise ufficiali, a conferma del fatto che – evidentemente – venga individuato come uno degli uomini più rappresentativi della squadra. Inoltre in più di un’occasione la dirigenza ha sottolineato di ritenerlo una sorta di neo acquisto per il Catania in vista della prossima stagione, senza dimenticare la stima che nutre nei suoi confronti mister Francesco Baldini. Negli ultimi giorni è emerso l’interesse del Taranto ma il club dell’Elefante potrebbe fare muro anche in questo caso, confermando in organico un giocatore in grado di fare la differenza se sta bene fisicamente.

