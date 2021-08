CATANIA-FIDELIS ANDRIA: arbitra Di Cairano, i precedenti con le due squadre. Il gol di Salandria e quella gara dei pugliesi al “Massimino”…

Sono stati designati gli arbitri per la seconda giornata del girone C di Serie C. La partita Catania-Fidelis Andria, in programma sabato 4 Settembre alle ore 20:30 allo stadio “Angelo Massimino”, sarà diretta da Michele Di Cairano della sezione di Ariano Irpino. Si registra un precedente sia coi rossazzurri che con la formazione biancoverde, entrambi in gare di terza serie.

Il primo risale all’8 marzo 2020, quando il Catania di Lucarelli piegò le resistenze del Bisceglie in Puglia grazie all’acuto di Francesco Salandria al minuto 63. Fu l’ultimo match disputato dall’Elefante prima del lockdown, per poi riprendere la stagione direttamente nei playoff. L’Andria, invece, ricorda il precedente del 7 Novembre 2017 concluso con il risultato di 1-1 proprio allo stadio “Angelo Massimino” ma contro la Sicula Leonzio: al momentaneo vantaggio ospite di Lattanzio (42′) risposero i bianconeri con il rigore – concesso tra le proteste andriesi – trasformato dal catanese Arcidiacono (81′).

