CATANIA SOCIAL – Monteagudo: “Aspettavo da anni il momento dell’esordio in Italia…”

Tra le principali sorprese in positivo della vittoriosa prestazione del Catania a Vibo Valentia spicca la gara disputata da Juan Cruz Monteagudo. Alla sua prima partita ufficiale nel calcio italiano, il difensore argentino ha mostrato sicurezza e personalità. Il ragazzo ha commentato in questi termini, via Instagram, il successo maturato sabato in Coppa Italia Serie C contro la Vibonese: “Tanti anni in attesa di questo momento, e quale modo migliore di goderselo con un trionfo, insieme a questo gruppo, che diventa sempre più forte! Al prossimo turno.. Forza Catania”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***