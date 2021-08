COPPA ITALIA SERIE C: risultati primo turno. Bene le siciliane, clamorosa eliminazione del Bari

Riportiamo il quadro completo dei risultati del primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. Per quanto concerne le squadre del girone C, sorpresona rappresentata dalla sconfitta casalinga del Bari al cospetto della Fidelis Andria, fresca di ammissione tra i professionisti. Bene le siciliane, tutte vittoriose. Il Monopoli, prossimo avversario del Catania in campionato, archivia la pratica Potenza imponendosi nella lotteria dei rigori. Bene il Foggia di Zeman, Campobasso e Monterosi ko.

Bari 0-1 Fidelis Andria (38′ Bubas)

Virtus Entella 1-0 Fiorenzuola (78′ Paolucci)

Foggia 2-0 Paganese (6′ Merkaj, 78′ Merola)

Grosseto 2-1 Campobasso (21′ Moscati, 44′ Moscati, 88′ Vitali)

Juve Stabia 2-3 ACR Messina (6′ Simonetti, 25′ Fantoni aut., 37′ Panico, 45′ Adorante, 80′ Damian)

Monopoli 5-3 Potenza (d.c.r. 30′ Starita, 61′ Gigli; lotteria rigori 4-2)

Viterbese 2-1 Gubbio (35′ Calcagni, 74′ Mangni, 87′ Capanni)

Triestina 0-1 Trento (55′ Belcastro)

Ancona Matelica 4-3 Montevarchi (d.c.r 23′ Rolfini, 38′ Barranca; lotteria rigori 3-2)

Feralpisalò 0-1 Pro Patria (9′ Stanzani)

Pontedera 1-3 Mantova (22′ Rosso, 43′ Barba, 44′ Guccione, 60′ Zappa)

Renate 1-3 Seregno (6′ Possenti, 14′ Cernigoi, 38′ Cernigoi, 65′ Scognamiglio)

Siena 4-2 Fermana (d.c.r. 31′ Marchi, 60′ Guberti; lotteria rigori 3-1 )

Vis Pesaro 0-1 Modena (82′ Pergreffi)

Legnago Salus 0-3 Lucchese (61′ Gibilterra, 69′ Nanni, 82′ Semprini)

Palermo 4-1 Picerno (11′ Lancini, 13′ Floriano, 20′ De Ciancio, 53′ Luperini, 84′ Fella)

Teramo 2-0 Monterosi Tuscia (19′ Birligea, 39′ Birligea)

Vibonese 0-1 Catania (100′ Reginaldo)

Virtus Verona 6-7 Giana Erminio (d.c.r. 10′ De Rigo, 66′ Ferrari, 105′ Carlevaris, 107′ Corti; lotteria rigori 4-5)

Pro Vercelli 3-2 Pergolettese (d.c.r.; lotteria rigori 3-2)

Pescara 2-0 Olbia (71′ Galano, 78′ Cancellotti)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***