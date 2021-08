MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

Il centrocampista del Bari Zaccaria Hamlili piace al Monopoli, che prova a strapparlo alla concorrenza. Il Messina tratta col Modena la punta Rocco Costantino (fonte tuttoc.com). Il terzino Simone Ciancio verso il rinnovo con l’Avellino. Secondo trivenetogoal.it, l’ex difensore dell’Alessandria Matteo Rubin sarebbe sempre più vicino al Potenza. Il centrocampista dell’Inter Niccolò Squizzato, classe 2002, sarebbe vicino al passaggio in prestito alla Juve Stabia (fonte tuttomercatoweb.com). Vespe che, inoltre, ci provano per Matteo Ardemagni del Frosinone (fonte tuttoc.com). Il calciatore del Catanzaro Luca Verna piace alla Virtus Entella, ma il Catanzaro potrebbe rinnovargli il contratto e blindarlo.

Il Taranto riceve l’ok per il transfer dalla Grecia necessario al completamento del tesseramento di Franco Bellocq. Avellino a caccia del colpaccio di mercato in attacco, presentata offerta importante per Pietro Iemmello, legato contrattualmente al Frosinone fino a giugno 2024 (fonte tuttoc.com). Irpini che, inoltre, stanno perfezionando l’ingaggio di Claudio Micovski per il ritorno in biancoverde a titolo definitivo, puntano Tiziano Tulissi ed ufficializzano con un biennale il difensore Davide Bove. Il Monopoli affida l’incarico di vicepresidente del club a Paolo Tavano, che nell’ultima stagione ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale del Bisceglie.

