Il difensore Simone Sales potrebbe tornare in Puglia, direzione Andria. La Fidelis, che è stata di recente ammessa al campionato di Serie C, cerca validi rinforzi per il reparto arretrato e sta valutando l’ipotesi di tesserare il calciatore di proprietà del Catania. Sales è in uscita da Catania e, secondo quanto informano i colleghi di iamcalcio.it, sono attesi sviluppi durante la prossima settimana.

