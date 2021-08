ESCLUSIVA – Sarao, l’agente: “Ringraziamo il Catania per esserci venuto incontro. Su Albertini, Rosaia e Gatto…”

Manuel Sarao ha risolto consensualmente il contratto con il Catania trasferendosi al Gubbio. Il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino ha spiegato i motivi che hanno spinto la società etnea a privarsi dell’attaccante. Questa la versione di Giovanni Tateo, procuratore sportivo del ragazzo ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com: “Non è andato via per una questione societaria. Il ragazzo aveva bisogno di avvicinarsi a casa perchè con la famiglia era diventato un pò scomodo stare in Sicilia. Il Direttore è stato anche molto disponibile, ha provato a fare di tutto per trattenerlo, offrendogli un altro anno di contratto. Ringraziamo la società per essere venuta incontro alle esigenze del ragazzo. Abbiamo sposato il progetto Gubbio, anche il Lecco e la Juve Stabia ci avevano provato”.

Per quanto concerne il futuro di Alessandro Albertini, Giacomo Rosaia e Alessandro Gatto, queste invece le parole di Tateo: “Hanno il contratto in scadenza. Con il Direttore ci siederemo per discuterne. Non abbiamo fretta, vedremo. Su Gatto stiamo lavorando per trasferirlo altrove. Valutiamo qualche situazione, tra cui Latina e Monopoli”.

