SANTAGATI (socio Sigi): “Merchandising, vendita online fondamentale. Stadio, 5.000 posti disponibili se in zona gialla. Chiediamo ambiente sereno”

Sergio Santagati, anch’egli socio Sigi presente nella Sala Congressi di Torre del Grifo, guarda avanti con fiducia malgrado le difficoltà societarie fin qui incontrate e chiede di fare in modo di rasserenare l’ambiente:

“Gli sponsor ci hanno aiutato nonostante le incertezze ancora legate alla pandemia, avevamo la necessità di adempiere a tutta una serie di richieste da parte della Lega. Dopo un anno difficile come quello trascorso, dove ci siamo fatti carico per intero dei costi necessari senza potere usufruire degli ingressi allo stadio e di Torre del Grifo, l’apporto degli sponsor è stato ancora più importante. Molti di loro hanno anticipato almeno il 50% e questo non è scontato. Significa che la città ci è vicina, ci sono degli imprenditori che come noi credono ancora nel Calcio Catania, club importante per la funzione sociale che svolge in un momento storico difficile come quello attuale. Abbiamo dovuto modificare il programma iniziale per via degli adempimenti previsti successivamente dalla normativa legata alla pandemia. Dovevamo effettuare dei pagamenti riferiti alla gestione precedente per circa 700mila euro, ma questi pagamenti erano bloccati. Siamo stati obbligati per evitare di non iscriverci al campionato a sostenere questi impegni, situazione che ci ha messo in difficoltà”.

“2.500 abbonamenti? E’ il numero minimo previsto dalla legge se dovessimo passare in zona gialla. In questo caso sarebbero 5.000 i posti a sedere disponibili, di cui 2.500 abbonati. La possibilità di avere i tifosi allo stadio è importante per una società di Serie C e una città come Catania. Gli stessi sponsor che investono sul Calcio Catania, lo fanno perchè Catania è una realtà importante che coinvolge un milione di abitanti ma che in realtà rappresenta un punto di riferimento per tutta la Sicilia orientale. Gi sponsor che ci sosterranno sono anche quelli che hanno deciso di sostenerci a prescindere dalla presenza sulle divise ufficiali. In tantissimi ci hano sostenuto e li ringrazio. Se i nostri politici, forti anche dell’entusiasmo dei risultati ottenuti a livello nazionale, destineranno parte dei fondi pervenuti per lo sport, anche il Calcio Catania potrà magari usufruirne. Questo non perchè Sig voglia intascare soldi recuperando l’investimento fatto, che già si sapeva essere a fondo perduto“.

“Noi siamo ottimisti, anche perchè peggio di così non credo potesse andare. La partnership con il nuovo sponsor tecnico ci darà la possibilità a livello locale di rinnovare l’immagine del club, incrementando l’offerta. Ci saranno novità importanti in tema di merchandising. Il nuovo impulso alle vendite online risulterà fondamentale. Alcuni sponsor valutano anche l’opportunità di entrare in società. Stiamo creando tutte le condizioni perchè ciò possa avvenire, chiediamo di mantenere un ambiente sereno e ottimista. Tutti assieme, uniti, sono sicuro che posssiamo raggiungere risultati. Vediamo le cose da un punto di vista non catastrofico. Abbiamo mantenuto tutti gli impegni presi e ci siamo fatti carico di quelli non mantenuti in precedenza. Lo slogan è ‘resistiamo dal 1946’ perchè il Calcio Catania è sempre lo stesso, a differenza di altre società”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***