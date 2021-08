EX ROSSAZZURRI – Baiocco a Casa del Diavolo: “Prima esperienza in un ruolo nuovo con lo stesso desiderio di fare la differenza”

Ritorno in terra umbra per Davide Baiocco. Se ne parlava da un paio di mesi. Dopo avere appeso gli scarpini al chiodo all’età di 43 anni, nel 2018, l’ex centrocampista del Catania inizia la propria carriera da allenatore sedendo sulla panchina del Casa del Diavolo, formazione di Promozione della periferia di Perugia (frazione con meno di 1.500 abitanti, ndr). Queste le sue prime impressioni sui social:

“Amo quello che faccio ⚽️😍

Prima esperienza in un nuovo ruolo, ancora più delicato, ma con le stessa passione, entusiasmo e desiderio ardente di fare la differenza

🤩 In quel rettangolo verde, nel fare quello che faccio, mi sento a “casa”, felice e grato 😃

Condividendo esperienza, conoscenze ed emozioni, per portare valore, lasciando le persone migliori di come le ho incontrate, verso il loro massimo, illimitato, potenziale 🙌

Follow always you passion ❤️”.

