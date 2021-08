CALCIO SICILIANO – Il Taormina a Messi: “Vieni a giocare con noi, abbiamo anche la granita migliore della Sicilia”

L’ASD Città di Taormina, club in attesa di ripescaggio in Eccellenza, dopo l’addio di Lionel Messi al Barcellona attira l’attenzione con una lettera ironica indirizzata al campione argentino: “Ciao Leo Messi come stai? Già l’anno scorso volevamo che tu giocassi con noi. Ma hai scelto di rimanere al Barcellona con mister Koeman (che non è un buon allenatore) e abbiamo puntato su Mario Castorina Garcia che ha sangue cubano e su Nicolò Caltabiano che ha sangue do Tondicello della Playa. Mario è molto forte e vorremmo vederti giocare con lui e Santino Biondo (che è un piccolo Messi di Messina, divertente questo gioco di parole, no?) e Charlie Famà, un bomber come Suarez, ma senza gli smoccicati ai rivali. Poi abbiamo un allenatore come Eugenio Lu Vito che saprebbe potenziare le tue caratteristiche. A Taormina abbiamo pure la granita più bella della Sicilia. Quindi vieni a giocare con noi, ti sembriamo (come dice il tuo amico CR7). Abbracci e baci, anche noi siamo più di un club come il Barca”.

