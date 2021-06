EX ROSSAZZURRI: Baiocco pronto ad allenare in Umbria

Ritorno in terra umbra per Davide Baiocco. Dopo avere appeso gli scarpini al chiodo all’età di 43 anni, nel 2018 (indossando le casacche di Palazzolo e Biancavilla), l’ex centrocampista del Catania sta per concludere il corso di Coverciano per l’abilitazione ad allenatore Uefa A. Baiocco si appresta ad iniziare la propria carriera da allenatore del Casa del Diavolo, formazione di Promozione della periferia di Perugia (frazione con meno di 1.500 abitanti, ndr). “L’idea di rimanere nel calcio con il ruolo di allenatore l’ho sempre avuta – le sue parole alla Gazzetta del Sud – Ora ho la possibilità di farlo e mi dedicherò con il massimo impegno a questa attività, trasmettendo anche le esperienze maturate non solo alla Juventus, ma anche in altre piazze importanti del calcio italiano”.

