EX ROSSAZZURRI – Di Piazza: “Vengo da un anno discreto. Andria grande sfida, ho molta rabbia addosso”

Come riportato nei giorni scorsi, Matteo Di Piazza è un nuovo giocatore della Fidelis Andria. Si attendeva solamente l’ufficializzazione del trasferimento dopo l’esperienza di Catania e la risoluzione del contratto con il Catanzaro. La società pugliese lo descrive come un “top player”, “un attaccante da oltre 80 reti in carriera in 300 gare tra i professionisti le cui qualità tecniche e fisiche sono indubbie”. Queste le prime parole in biancazzurro di Di Piazza: “Per me è una grande sfida, sono molto motivato ed ho molta rabbia addosso. Lo scorso anno è stato un po’ discreto ma venire ad Andria è la scelta giusta per dimostrare il calciatore che sono. Dopo quattro campionati vinti in carriera ho tantissima voglia di nuovi stimoli e nuovi progetti ed Andria è una piazza molto ma molto importante che ha fatto calcio e che vive di calcio. Poi della Fidelis, della città, della tifoseria e del tecnico Panarelli, mi hanno parlato benissimo in tanti. Spero che con il mio arrivo ci sia anche tanto altro entusiasmo dopo il ritorno tra i professionisti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***