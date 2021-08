EX ROSSAZZURRI: Silvetre decide di rimettersi in gioco in Serie C

“Sto cercando una nuova squadra. Mi piacerebbe tornare in Italia. Anche in Serie B…”. Così parlava il 13 agosto Matias Silvestre. Era evidentemente forte la voglia di fare ritorno nel nostro Paese per l’ex capitano del Catania, messo fuori rosa dal Mouscron retrocesso nella B belga. Tanto forte al punto di accettare, nelle ultime ore, persino la proposta della Virtus Entella, fresca di retrocessione in Lega Pro. Colpaccio per il reparto difensivo della società ligure che si assicura il centrale difensivo classe 1984, atteso a Chiavari per le visite mediche di rito.

