EX ROSSAZZURRI: Volpe, nuovi problemi fisici

La sfortuna non ha ancora abbandonato l’attaccante ex Catania Michele Volpe. Il giocatore ora in forza alla Viterbese ha riportato infatti un problema muscolare alla vigilia della gara disputata con la Roma Primavera e, alla ripresa degli allenamenti, non si è presentato per effettuare esami approfonditi. In rossazzurro gli è stato impossibile dimostrare il potenziale di cui dispone a seguito di problemi fisici. Adesso il Frosinone lo ha ceduto in prestito al club laziale, dove qualche anno fa visse la sua esperienza più significativa tra i professionisti con un bel bottino di reti. L’auspicio è che Volpe riesca finalmente a mettersi alle spalle gli infortuni che da tempo lo tormentano.

